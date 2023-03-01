Tekel Bayileri Platformu'ndan 'Kızılay' kararı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platform olarak tekel bayilerinde Kızılay soda ürünlerini satmama kararı aldıklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en önemli ihtiyaçların başında gelen çadırı Ahbap'a sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler sürüyor.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Türkiye Tekel Bayileri Platformu olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık. Sizlerde içmeyerek destek verin. Kararımız, üyelerimize tavsiye niteliğindedir" dedi.