Tekel bayileri indirim istedi: İnsanlar bizlerin dükkanını gasp edecek

Temel gıda maddelerine gelen yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından Tekel Bayileri Platformu üyeleri de alkollü içeceklerde KDV ve ÖTV indirimi istedi.

Platform üyesi Bülent Cansın, “İnsanlar, bu şekilde giderse bizlerin dükkanını gasp edecek. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen alkoldeki ÖTV ve KDV oranlarını makul seviyeye getirin” dedi. Platform üyesi Ozan Aydoğan ise elektrik zamlarının geri çekilmesini talep ederek, “Elektrik zamlarından sonra mum bile boynunu bükmek zorunda kalmış. Bu elektrik zamları geri alınmadığı sürece kötü şartlar esnafı beklemektedir. Kiranın iki katı elektrik faturası gelirse zannetmiyorum ki hiçbir esnaf bunun karşısında dayanamaz” diye konuştu. (ANKA-Tamer Arda Erşin)