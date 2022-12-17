'Tek menüyü 3 öğrenci paylaşıyor, çorbayla 2 ekmek yiyen var'

Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi’nde Korkut Ata Üniversitesi civarında ev yemekleri satışı yapan Tahir Temiz ve eşi İnci Temiz öğrencilerin yoksulluğunu, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İnsanların alım gücünün düştüğünü anlatan Tahir Temiz, şöyle konuştu:

"Gelen zamlar oldukça fahiş bir biçimde yansıdı. 105 liraya alabildiğimiz eti şu an 145 liraya almak durumundayız. 50 liraya aldığımız 4 kilo yoğurt şu an 75 lira olmuş durumda. Geçim sıkıntısı hat safhada. Genel olarak insanlarımıza baktığımız zaman burası üniversite bölgesi. Bazen öyle bir şeyler oluyor ki; çocuk geldi çorbayı sordu, mercimek çorbasını, 20 lira cevabını veremedik çünkü dışarıda fiyatlarımız yazıyor. 'İçmeyeceğim' dedi giderken geri çevirdik 5 liraya çorba verelim sana diye, o zaman geldi içti.

İnsanlar artık bıkmış durumda. Ceplerinde paraları yok, bir alım güçleri yok. Bir çorbanın yanına biz ortalama yarım ekmek veriyoruz, 4-5 dilim ama 2 tane ekmeği yiyen var. Bir tane içli köfte dahi isteyen oldu."

'2 ekmek yiyen öğrenci var'

Dün gelen bir öğrencimiz bize fırın tava sordu. Fırın tavanın 40 lira olduğunu söyledik, menü olarak 40 lira düzeltiyorum, yanında dedi ‘pilav ve diğer şeyleri yoğurdu almazsam ne olur’ o zaman dedik 25 lira olur. Şimdi biz bunu 25 liraya verdik. Bu çocuk oturdu 2 tane ekmek yedi."

'3 öğrencimiz gelip bir menü söyledi'

Eşi İnci Temiz ise “3 öğrencimiz gelip de bir menü söyleyip 3’ü bir oturup yedi. Ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm özellikle kız çocuklarının bu üniversite de okumasını daha çok istiyorum. İstediğim için elimden gelen her şeyi yapıyorum da yapmak da istiyorum’’ şeklinde konuştu. (ANKA)