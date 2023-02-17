Tek binanın yıkılmadığı ilçeye depremzede göçü: Nüfusu ikiye katlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Osmaniye'de 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti. Hasar tespit edilen 7 bin 477 bina için de oturulamaz kararı verildi.

Osmaniye'ye 40 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinde ise deprem tüm şiddetiyle hissedilmesine rağmen can kaybı yaşanmadı, tek bir bina dahi yıkılmadı.

DHA'ya konuşan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, depremden önce 127 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfusun deprem bölgesindeki diğer illerden yaşanan göçle birlikte 200 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Mersin’in nüfusundaki artış verilere yansıdı

Depremin vurduğu 11 ilde göç alan bir diğer yer Mersin oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Balkanı Vahap Seçer, ilde su tüketimindeki artış üzerinden yaptıkları hesaplamada nüfusun on günde 300 binden fazla arttığını tahmin ettiklerini aktardı.