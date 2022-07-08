TEDAŞ'ta veri ihlali yaşandı: 208 bin yurttaş etkilendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (TEDAŞ), 208 bin yurttaşı ilgilendiren bir veri ihlali yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, ihlalin Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından "Dark Web"de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği belirtildi.

KVKK tarafından konuya dair yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve o kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldığı,

İhlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği, İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve vatandaşlar olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olduğu, İhlalden etkilenen kişi sayısının 208.000 olduğu bilgilerine yer verilmiştir."