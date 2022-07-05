Tecavüz mağduru çocuk, 'kürtaj yasası' nedeniyle eyalet değiştirmek zorunda kaldı

ABD'in Ohio eyaletinde yaşayan ve 6 haftalık hamile olan çocuk yeni yasanın ardından eyalete kürtaj yasağı nedeniyle Indiana eyaletine gitmek zorunda kaldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Indianapolis’te görevli jinekolog Caitlin Bernard, Ohio'dan bir meslektaşının kendisine telefon ederek yardım istediğini söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak haline getiren yaklaşık 50 yıllık Roe-Wade adlı emsal kararı bozmasıyla birlikte Ohio’da yeni kürtaj karşıtı yasa yürürlüğe girdi. Kürtajın henüz yasaklanmadığı Indiana'da ise eyalet meclisinin bu ay içinde konuyla ilgili bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantının ardından Indiana’da da yasakların gelebileceği belirtiliyor.