'Tebliğciler' TEKEL bayilerine de dadandı: İçki satışını bırakın

Yılbaşı gecesi yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim’e giderek bölgedeki insanları kafirlikle suçlayan, dün ise alkol kullanılan mekanlarda insanlara tebliğ yapmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkan ‘Tebliğciler’in, tekel bayilerine de çeşitli bildiriler dağıttığı ortaya çıktı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Cemaatler ve Tarikatlar Tekel bayilerine sürekli mektup gönderiyorlar dükkanlarımıza kadar gelip sözlü ve şifahen tebliğ yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Aybaş, bildirinin fotoğrafını da paylaştı. Söz konusu yazıda “Sizden bu günahkarın ricası alkol satışını bırakmanız” ifadelerinin yer aldığı görüldü.