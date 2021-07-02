TEB’de işten çıkarma hazırlıkları yapılıyor

1 Temmuz ile birlikte hükümetin uzatmaya dair herhangi bir açıklama yapmaması üzerine fesih kısıtlaması sona erdi.

Halihazırda maliyet düşürmek için fırsat bekleyen TEB patronunun da işten çıkarmalar için listelerini hazırladığını belirten işçiler, listeye göre öncelikli olarak banka yönetimi tarafından sorunlu olarak görülen emekçilerin çıkarılacağını iddia etti. Anlaşmalı şekilde ayrılmaya razı olanlara paket önerilerek çıkarılacağı belirtildi. İşçiler, son olarak en az iki müşteri temsilcisi olan şubelerde müşteri temsilcisi sayısında azalmaya gidilmesi hedeflendiğini aktardı.

Konuyla ilgili Patronların Ensesindeyiz Banka ve Finans Emekçileri Dayanışma Ağı; “Banka patronları ücretsiz izin uygulamasını fırsata çevirerek birçok emekçiye ücretsiz izin dayatması yapmıştı. Şimdi ise işçileri işten çıkarmaya, istifaya zorluyorlar. Bu süreçte banka emekçileri yalnız değil. PE Banka ve Finans Emekçileri Dayanışma Ağı olarak, krizin faturasını emekçilerden çıkarmaya çalışan TEB patronuna karşı banka emekçilerini yaşadıkları hak gasplarını bize bildirmeye çağırıyoruz” dedi.

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