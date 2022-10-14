TCMB Piyasa Katılımcıları anketinde dolar kuru için rekor beklenti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,74 iken, bu anket döneminde yüzde 37,34'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 20,63'ten yüzde 21,17'ye yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise 19,51'den 19,82 seviyesine çıktı.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,07 TL ve 23,61 TL olarak gerçekleşti.

