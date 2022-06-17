TCMB: Nisanda kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayınladı. Buna göre; kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında arttı. Böylece Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 133,4 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın kısa vadeli dış borç stokuna ilişkin açıklaması şöyle:

- “Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 133,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 oranında artarak 55,3 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 oranında artarak 48,6 milyar dolar oldu.

- Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında artarak 11,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 oranında azalarak 15,1 milyar doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,2 oranında artışla 16,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 24,5 oranında artışla 11,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,0 oranında artarak 43,1 milyar dolar oldu.

Kamunun kısa vadeli dış borcu 24,5 milyar dolara çıktı

- Borçlu bazında incelendiğinde; tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında artarak 24,5 milyar dolar olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,1 oranında artarak 79,4 milyar dolar oldu.

- Alacaklı bazında incelendiğinde; özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,3 oranında artarak 70,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,6 oranında artarak 62,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Nisan sonu itibarıyla 459 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 74 milyon dolar olarak hesaplandı.

- 2022 nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu, yüzde 45,5’i dolar, yüzde 24,9’u euro, yüzde 9,9’u TL ve yüzde 19,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

- 2022 nisan sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,4 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde; toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 19,4, Merkez Bankası yüzde 16,1, özel sektör ise yüzde 64,5 oranında paya sahip oldu.” (ANKA)