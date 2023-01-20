TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) gerçekleştirdiği toplantıya yaptığı konuşmada Merkez Bankası rezervlerindeki artışın piyasalara olumlu yansıdığını söyledi.

Kavcıoğlu, "Dönem dönem sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. İstişare toplantısı yaptık. İhracatçılarımızın sorunlarını dinledik, üzerimize düşen noktalarda neler yapabileceğimizi istişare ettik. 2023 yılında Türkiye Ekonomi Modeli üzerinde yaptığımız çalışmaları paylaştık. 2023’te aynı ihracat başarılarının devam edeceğini temenni ediyoruz. Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor." dedi.

Kavcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu piyasalara ve kura olumlu yansıyor. Aldığımız tedbirler ve kararlar ile istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Merkez Bankası rezervleri artarak devam ediyor. Piyasalara olumlu yansıyor. Merkez Bankası’nın herhangi bir kur politikası yok."