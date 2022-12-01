TCDD'de sular durulmuyor: 'Vurgunu tespit edenin yeri mi değiştirildi?'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) yaşanan usulsüzlüğü saptayan Sayıştay görevlisinin yerinin değiştirildiği iddiasını köşesine taşıdı.

Saymaz'ın bugünkü köşe yazısı şöyle:

"Dün yazmıştım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) transfer edilen ve Hukuk Müşaviri yapılan Ercan Atasever, kurumun 50 kadrolu avukatı varken, kamulaştırma ve icra dosyalarını 12 yandaş avukata verdi.

Benim 24 Ağustos 2021’de halktv.com.tr'de çıkan “TCDD’den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak” başlıklı yazımı ihbar sayan Sayıştay, TCDD’nin zarara uğratıldığını tespit etti. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki rakamın üzerinde ödeme yapıldığı belirlendi.

Özel avukatlarla sözleşmeler feshedildi.

Buna rağmen ödemeler sürünce Yargıtay ikinci kez el koydu.

TCDD ödenen fazla parayı geri almak için yazı yazsa da avukatlar ödemeye yanaşmıyor.

Kurumu zarara uğratan Atasever, el çektirilmediği gibi TCDD Teknik A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı yapıldı.

Özel avukatlara milyonlar aktarılmasına karşı çıkan 13 kurum avukatı ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Malatya’ya sürüldü.

Cezalandırılan sadece avukatlar olmadı.

İddiaya göre…

TCDD’nin zarara uğratıldığını tespit eden Sayıştay denetçisi Y.A.’nın görev yeri değiştirildi."