TCDD'de 4 yılda 5,6 milyar TL zarar

TCDD’ye bağlı kurulan TCDD Taşımacılık’ın dönem zararı belli oldu. Yönetiminde çok sayıda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yöneticilerinin de bulunduğu şirket 2020 yılında 1,3 milyar TL zarar açıkladı. Şirketin, geçen yılki zararı ise katlanarak arttı ve 1,6 milyar TL’ye çıktı.

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kamuoyunda şirketin ilk faaliyet yılı olan 2017’deki net dönem zararı 631 milyon 737 bin TL olarak kaydedildi. Şirket 2018 yılında da zarar açıkladı. Yılı eksi 631 milyon 737 bin TL bakiye ile açan TCDD Taşımacılık’ın zararı 2018 yılının sonunda 924 milyon 662 bin TL’ye ulaştı. 2019 yılında ise şirketin zararı 10 haneli rakamlara çıktı. TCDD Taşımacılık’ın mali verilerine göre, 2019 yılında 1 milyar 87 milyon TL’lik zarar edildi.

2017’den 2021'e kadar yüzde 159 artış

TCDD Taşımacılık için zarar geleneği 2021 yılında da bozulmadı. Şirketin 2021 yılı net dönem zararı mali raporlara, 1 milyar 641 milyon 228 bin TL olarak yansıdı. TCDD Taşımacılık’ın zararı ilk faaliyet yılı 2017’den 2021 yılının sonuna kadar yüzde 159 oranında arttı. 2017 ve 2021 yıllarını da kapsayan beş yıllık toplam zarar ise 5 milyar 617 milyon 627 bin TL oldu.

Temeli 2012’de atılan ve bitiş tarihi önce 2019, sonra 2020 yılı olarak açıklanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin de ne zaman bitirileceği açıklanmadı. Mart ayında İngiltere’den temin edildiği açıklanan ve “Ankara-İzmir YHT Projesi için rekor finansman” olarak duyurulan 2,45 milyar avroluk krediden de TCDD’nin bilgisi olmadığı ortaya çıktı. TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, KİT Komisyonu toplantısında projenin bitirileceği tarihi açıklamaktan kaçındı. CHP’li Atila Sertel’in sorusu üzerine Akbaş, krediden bilgileri olmadığını söyledi: “Kredi TCDD’nin uhdesinde olan bir konu değil, o Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün konusu. Benim bilgim yok.”