TCDD borç çıkmazında

TCDD’nin içinde olduğu ekonomik çıkmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporları ile gün yüzüne çıktı. Hazine Alacak Stoku verilerine göre, 30 Kasım 2021 tarihinde Hazine’nin TCDD’den vadesi geçmiş alacak toplamı kayıtlara, 2 milyar 125 milyon TL olarak geçti. İdarenin Hazine’ye olan toplam borcu ise 4 milyar 472 milyon TL oldu.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göreHaziran 2019’da ikinci defa gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde idarenin AKP’den CHP’ye geçmesinin ardından işsiz kalan belediye çalışanlarına kadro açan TCDD’nin Hazine’ye olan toplam borcunun ise 4 milyar 472 milyon TL olduğu öğrenildi. Kurumun 2019 yılından devreden ve 2021 yılı kayıtlarına yansıyan toplam görev zararı ise 991 milyon TL oldu.

Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı Devlet Demiryolları Raporu’nda, TCDD bünyesinde bulunan ve yönetmeliğe göre sınavla atama yapılması gereken müdürlük koltuklarına sınavsız atamalar yapıldığı belirtiliyor.

İdarenin liyakatsiz uygulamalarına ışık tutan raporda, 40 kişiden oluşan şube müdürlerinin, bulundukları konuma sınavsız yerleştiği ifade ediliyor.

AKP idaresindeki İBB’de yönetici pozisyonunda çalışan 13 isim, yönetimin CHP’ye geçmesinin ardından TCDD’de ve bağlı kuruluşlarındaki farklı müdürlüklere atandı.

Kamuoyuna yansıyan bu isimlerden bazıları ise şunlardan oluştu:

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun (Görevden alındı).

Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ayaz (Görevde).

Modernizasyon Dairesi Başkanı Hasan Pezük (Görevde).

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Abdullah Önder Türkoğlu (Görevde).

Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı Şahabettin Çağlar (Görevde).