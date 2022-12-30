TBMM'nin yeni yıl ilk gündemleri belli oldu

TBMM, 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak 2023'te yasama faaliyetlerine başlayacak. Yeni yılda Genel Kurul’un ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması olacak. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AKP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, CHP, MHP, İYİP ve HDP'nin aynı konudaki önergeleri ile birleştirilerek görüşülecek ve araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak. Bu kapsamda hazırlanacak rapor, Genel Kurul’da gündeme gelecek.