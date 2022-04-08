TBMM'den geçti: Muhtar maaşlarına zam

Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içinde barındıran torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle, muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çekilecek. Vergi suçlarına yönelik cezalar arttırılırken, vergi suçlarında "etkin pişmanlık" uygulaması hayata geçirilecek.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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