TBMM'deki '15 Temmuz' sergisi plaket töreninde 4 gazeteci es geçildi

TBMM'de dün "5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz" sergisinin açılışındaki plaket töreninde ismi listede yer alan Sözcü, Cumhuriyet, Hürriyet ve Sabah'tan 4 gazetecinin isimleri anons edilmedi, plaketlerinin teslimi tören sonuna bırakıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Mecliste görev yapan muhabir, kameraman ve foto muhabirlere günün anısına hediye ve plaket verdi.

Medya Radar'ın haberine göre isimler tek tek okunup plaketler teslim edilirken garip bir uygulamaya imza atıldı. İsmi listede bulunan Sözcü’den Zekeriya Albayrak, Cumhuriyet’ten Necati Savaş, Sabah’tan Ali Ekeyılmaz ve Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç’a plaketlerinin, hazır olmasına rağmen "tören bitiminde verileceği" belirtildi. Söz konusu dört gazetecinin, "Neden biz anons edilip Başkanın elinden almıyoruz" sorusuna ise "talimat böyle" yanıtı verildi.