TBMM'de depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre; Meclis’te, depremin sonuçlarını araştırmak üzere komisyonu kurulacak.

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin sonuçlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na verdiği önergeler, birleştirilerek bugün Genel Kurul'da görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre; Meclis’te, depremin sonuçlarını araştırmak üzere bir komisyonu oluşturulacak. Araştırma komisyonu, elde edeceği bulguları bir rapor haline getirerek TBMM’ye sunacak. (ANKA)

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