TBMM'de depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulacak

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre; Meclis’te, depremin sonuçlarını araştırmak üzere komisyonu kurulacak.

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin sonuçlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na verdiği önergeler, birleştirilerek bugün Genel Kurul'da görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre; Meclis’te, depremin sonuçlarını araştırmak üzere bir komisyonu oluşturulacak. Araştırma komisyonu, elde edeceği bulguları bir rapor haline getirerek TBMM’ye sunacak. (ANKA)