TBMM'de 'Canan Kaftancıoğlu' tepkileri

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onanması TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi.

'Herkes çektirdiği çilenin hesabını elbet bir gün verecek'

Kararı TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şunları söyledi:

“CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerden dolayı yargılandığı mahkeme kararı Yargıtay tarafından onandı; toplam dört yıl, on bir ay, yirmi gün hapis cezasına çarptırıldı. Bahse konu tweetler, mesajlar 2013 ve 2014 yıllarında atılmıştı; soruşturma ne zaman başlatılıyor? 2018'de Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra. Dava da İstanbul seçimini kazandığımız 2019 yılında açılıyor. Yani atılan tweetlerin üzerinden dört beş yıl geçtikten sonra bu tweetlerle ilgili soruşturma açılıyor, daha sonra bu soruşturma bir yıl kadar uzuyor, İstanbul seçimini aldıktan sonra da bununla ilgili dava görülüyor. Şimdi, hiç kimse bize burada hukukun işletildiği hikâyesini anlatmasın. Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili kararları tamamen yok sayılmıştır, Anayasa yok sayılmıştır, hukuk yok sayılmıştır; bütünüyle siyasi bir operasyondur, siyaset de bunun cevabını verecektir. CHP Meclis Grubu olarak İl Başkanımızın sonuna kadar yanındayız.”

“Milletvekili arkadaşlarımız Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul'da il binasındalar, Canan Kaftancıoğlu'na desteklerini veriyorlar. Biz görevde bulunan milletvekili arkadaşlarımla Genel Kuruldaki yasama görevimizi yerine getiriyoruz. Hiç kimse ‘Hukuksuzluk kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak’ sözünü unutmasın; hukuksuzluk kimsenin bugüne kadar yanına kalmadı, kalmayacak. Herkes çektirdiği çilenin hesabını elbet bir gün verecektir.”

'Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesini reddediyoruz'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da şu ifadeleri kullandı:

“CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın siyasi olduğunu biz sadece yorumlamıyoruz, bunu yaşayan bir yerden ifade etmek istiyorum. Bu, kesinlikle, bağımsız ve tarafsız bir yargının vermiş olduğu bir karar değildir, olamaz.

Biz 2016'nın 4 Kasımından beri ağır bir darbe pratiğiyle HDP olarak karşı karşıyayız ve şu anda yüzlerce arkadaşımız -önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken dâhil olmak üzere- aynen bu şekilde siyasi kararla rehin olarak tutulmaya devam ediyor. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Siyasetçilerin yargılanma yeri sandıktır."

AKP'li Akbaşoğlu: Türkiye'de hiçbir rehine bulunmamaktadır

Özkoç ve Beştaş’ın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şunları söyledi:

“Türkiye'de hiçbir rehine bulunmamaktadır. Bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilmiş kararlar çerçevesinde hükümlü veya tutuklular bulunmaktadır. Dolayısıyla mahkemelerin kararları kendi dosya münderecatı çerçevesinde ve ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde yargılanan kişilerle ilgili yapılan isnatlar, fiiller ve bunun savunma ve iddia makamlarının yargılanması çerçevesinde oluşan usul ve esaslara göre neticelenmektedir. Bunun dışındaki bütün değerlendirmeler siyasi değerlendirmedir. Hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu, ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar siyasi olarak nitelendirilemez ve bu konuda yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı prensibine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de işlediği herkesin malumudur. Bu açıklamayı yapma zarureti hasıl oldu.” (ANKA)