TBMM, sağlıkta şiddeti görüşmek için olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve Cumruriyet Halk Partisi (CHP'nin) konuyla ilgili verdiği kanun teklifi için bugün olağanüstü toplanacak.

CHP'li 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunması üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP'nin çağrısı üzerine MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarının duyurdu. AKP'nin ise Meclis'te olacağı ve Genel Kurul salonuna girmeyeceği açıklandı. CHP, İYİ Parti ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin üyelerinin Genel Kurul'da hazır bulunacağı da belirtildi.