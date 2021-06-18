TBMM Komisyonu’nda Kemal Sunal ve Kavak Yelleri dizisi hedef alındı

TBMM Araştırma Komisyonu’nda televizyon ve sinema sektöründe şiddet, istismar, mobbing vakaları toplantısında MHP Milletvekili Esin Kara, yıllar önce sona eren “Kavak Yelleri” dizisini hedef gösterdi. Kara, “Kavak Yelleri diye bir dizi vardı. Öyle bir şey ki üç beş erkek, üç beş kız, her türlü kombinasyonla çıktılar. Böyle bir mantığı Türk aile yapısında görmedik” dedi.

TBMM Araştırma Komisyonu’nda çok sayıda kurum temsilcisinin sunum yaptığı komisyonda tartışmalı ifadeler kullanan Televizyon Ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Genel Sekreteri Burhan Gün, “Cinsiyetçi dil ya da taciz, mobbing vakaları… Toplamda sektörün bütününe baktığımızda çok küçük bir bölüm görünür yani çok küçük, az sayıdadır fakat yansımaları çok fazladır. Efekt etkisi çok yüksektir sektörümüzün. Yani 40-50 bin kişilik haftalık üretim yapan bir endüstride birkaç tane vakanın bir bütüne yayılmasının algısal olarak çok doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

'Her türlü kombinasyonla çıktılar'

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, MHP Milletvekili Esin Kara da 2011 yılında yayın hayatı son bulan Kavak Yelleri isimli dizi üzerinden “Türk aile yapısı” vurgusunda bulundu. Kara, “Kavak Yelleri diye bir dizi vardı. Öyle bir şey ki üç beş erkek, üç beş kız, her türlü kombinasyonla çıktılar. Böyle bir mantığı Türk aile yapısında görmedik” dedi.

'Kemal Sunal filmlerinde dini ve dindarları gerici, yobaz gösteren senaryolar olmuştu'

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan komisyonda yaptığı sunumda Kemal Sunal’dan feministlere kadar çok sayıda kişi ve kesimi eleştirerek, “Gerek LGBT gerek feminist derneklerin erkeği, kültürü ve dini yok sayma noktasında hareket ettiğini, bunun da kadına yönelik şiddeti azaltmadığını, tam tersi, negatif bir unsur oluşturduğunu söylüyoruz. Önemli olan dengedir, adalettir, ahlaktır. Biz, milli, yerli ve dini hassasiyetler olarak meselelere bakarız. Bunu kabul ederler, etmezler. Ayrıyeten filmlerde, dizilerde sadece kadına yönelik şiddet değil, bu topluma ait ezana, bayrağa, kültürümüze ait… Bir dönem Kemal Sunal filmlerinde dini ve dindarları gerici, yobaz gösteren senaryolar olmuştu, bunları da şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.