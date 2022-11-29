TBMM Başkanı’ndan EYT açıklaması: ‘Bütçeden sonra…’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop EYT düzenlemesine ilişkin olarak, bütçe görüşmelerinin ardından takvime sığdırılmasının mümkün olduğu değerlendirmesini yaptı.

Şentop, Viyana’da CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı.

Mustafa Şentop, “Mümkün müdür mümkündür. Bütçe görüşmeleri 16 Aralık’ta sona erecek. Ertesi günden itibaren takvime sığdırılması mümkündür. Önemli olan kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na verilmesi. Ona göre bir takvimin belirlenmesi. Daha önceki yıllarda Meclis’in bütçe bittikten sonra çalıştığını görüyoruz” ifadesini kullandı.