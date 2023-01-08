TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry'ye: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü belirterek "Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullanmıştı.

Edirne'de "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Harry'ye tepki gösterdi.

"Harry diyor ki ‘onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz.' Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan’da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?” diyen Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

“20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüz yılı olmuş. Dünya’da en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 1. ve 2. dünya savaşı yapmışlardır. 1. dünya savaşında 20 milyonun üzerinde insan öldürmüşlerdir. 2. dünya savaşında asgari söylemlere göre, 75 milyon civarında insan öldürmüşlerdir. 100 milyondan fazla olduğunu söyleyenler de var. Avrupalı ve beyaz insan dışındaki insanları ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ilkel insanları da sömüren, Dünya’da adalet, refah dediğin zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız."