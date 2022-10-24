TBMM Başkanı Şentop'tan Finlandiya ve İsveç'e: 'Taahhütlerin henüz yerine getirilmediği kanaatindeyiz'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile bir araya geldi.

Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi'nin yapılacağı Westin Otel'de gerçekleşen görüşmede Şentop, her iki ülkenin parlamento başkanlarıyla daha önce de çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, İsveç'te geçen ay yapılan seçimlerden sonra yeniden Parlamento Başkanlığına seçilen Norlen'i tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Finlandiya'nın, Üçlü Mutabakat Muhtırasına bağlılığını ve Finlandiya Parlamentosunun bu konudaki partiler üstü tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Bu kapsamda yeni İsveç Hükümetinin, Üçlü Mutabakat Muhtırasıyla altına imza atılan taahhütlere bağlı olduğuna dair açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Başbakan Kristersson'un göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleştirmek istemesi de yeni Hükümetin bu konudaki kararlılığını gösteriyor" dedi.

Öte yandan Şentop, Türkiye'nin, her iki ülkenin NATO üyeliği onay süreciyle ilgili başından bu yana olumlu yaklaşım içinde olduğunu ifade etti.

'Kamuoyumuzu Muhtıra'nın uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değil'

"Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediği kanaatindeyiz" diyen Şentop, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Onay sürecinde Meclisimizin, Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek hareket etmesi söz konusu olacaktır. Kamuoyumuz ve parlamenterlerimiz Üçlü Mutabakat Muhtırası'nda yer alan taahhütlerin yerine getirilmesini yakından takip etmektedir. Her ne kadar süreç kapsamında olumlu adım ve gelişmeler görsek de terörle mücadelede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediği kanaatindeyiz. PKK, PYD/YPG ve FETÖ’nün Türkiye aleyhtarı faaliyetlerini eskisi gibi sürdürdüklerini müşahede ediyoruz. Mevcut ortamda, kamuoyumuzu Muhtıra'nın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. Her iki ülkenin de terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesi en temel beklentimizdir."