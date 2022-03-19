TBMM Başkanı Şentop: İttifaka dahil olan partiler için baraj söz konusu değil

Edirne Keşan’da bir otelde düzenlenen programda AKP ve MHP'nin seçim mevzuatında değişiklik teklifiyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Barajda yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir husus da ittifaklar dolayısıyla, ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu. Yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, konuya dair şunları söyledi:

“Türkiye’de seçim kanunlarında çok değişiklikler yapıldı zaman içerisinde. Ama 1982’den itibaren milletvekili seçimi kanununda barajın düşürülmesiyle ilgili ilk düzenleme bu. Bu açıdan bunun önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan barajda yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir husus da ittifaklar dolayısıyla, ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu. Yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu değil ittifak açısından yüzde 7 baraj düşünülüyor.

Mesela ‘artık oy’ diye bir şeyden bahsediliyor. Böyle bir şey yok, mevzubahis değil. Kastedilen şey partilerin bir araya geldiğindeki toplam oyları arasındaki mukayese. Bu kaldırılıyor. Şimdi her partinin kendi oyu üzerinden bir değerlendirme yapılacak. Burada sadece bir hesaplama meselesi farklılığı var. Eskiden de bir ‘artık oy’ varmış da o sanki kenarda kalacakmış gibi değerlendirme yanlış. Öyle bir oy yok. O konu Türkiye’de 1969’da konuşulmuş, tartışılmış bir konuydu. Onun dışında seçim mevzuatımızda zaten artık oylara yönelik özel bir düzenleme yoktu. Bu zaten ittifakla ilgili seçim kanunu değişikliği çalışması yapılırken de bugünkü öneride yer alan hesaplama tercihi bir alternatif olarak düşünülmüş, tartışılmıştı. O bakımdan ben metni doğru anlayıp siyasi değil de hukuki bakımdan değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olumlu buluyorum genel olarak” (ANKA)