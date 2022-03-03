TBF'den yeni Covid-19 kararları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu uygulamasını kaldırmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da aynı doğrultuda müsabakalarda HES kodunun kullanılmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi sitesinden yaptığı açıklamada, karşılaşmalarda HES kodunun kullanılmayacağını bildirdi.

TBF'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu’nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanımızın açıklamaları ve Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda aldığı karar ile tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yabancı sayısı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, bir açıklama daha yaparak Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinin kadrolarında en fazla üç adet yabancı oyuncu bulundurabileceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, kulüpler kadrolarında en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurabiliyordu.

Eski kuralda, takım kadrosundaki 6 yabancı oyuncunun 2'si Avrupa kıtasından olması gerekirken sahada bulunan 5 oyuncudan en fazla 3'ü yabancı olabiliyordu.