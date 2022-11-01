TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan cadılar bayramı fotoğrafı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ABD'de 'Cadılar Bayramı'nı böyle 'kutladı.'

Haber Merkezi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Cadılar Bayramı fotoğrafı dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Türkoğlu'nun o fotoğrafı şu şekilde: