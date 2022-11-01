TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Cadılar Bayramı fotoğrafı dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Türkoğlu'nun o fotoğrafı şu şekilde:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan cadılar bayramı fotoğrafı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ABD'de 'Cadılar Bayramı'nı böyle 'kutladı.'
Haber Merkezi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Cadılar Bayramı fotoğrafı dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Türkoğlu'nun o fotoğrafı şu şekilde: