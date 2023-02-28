TBB'den Kızılay hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası Kızılay'ın ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği ile bölgedeki eczanelere parayla sattığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kızılay yetkilileri hakkında 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da ayrıca ve açıkça aykırılık oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

TBB'nin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet tarihinden önce de ulusumuza hizmet veren kıymetli bir kuruluş olan ve Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetler yürüten Kızılay'ın başlıca görevi; doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhdesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır.

Sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için uhdesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak, Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır. Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da ayrıca ve açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda bahsedilen nedenlerle 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."