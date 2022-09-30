TBB'den Erdoğan yanıtı: 'Bir kişi en fazla iki kez aday olabilir'

LDP'nin Türkiye Barolar Birliği'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına ilişkin ilettiği soruya yanıt geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yanıtta, anayasanın “Bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği, cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceği” yönündeki hükümlerine işaret edildi. Geçici cumhurbaşkanı aday listesine iki gün içinde itiraz edilebileceği de anımsatılan yazıda, “Konuya ilişkin değerlendirme yapma yetkisi YSK’de” denildi.