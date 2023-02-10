TBB'den bakanlığa açık çağrı: Enkazlar kaldırılmadan delil tespiti hemen şimdi yapılmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "Adalet Bakanlığı’na Açık Çağrımızdır" başlığıyla yayımladığı açıklamada depremle ilgili hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının belirlenebilmesini sağlamak amacıyla enkazlar kaldırılmadan önce delil tespiti yapılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak ve cezasızlıkla mücadele etmek devletin asli görevidir.

Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan, yok olma riski bulunan delillerin tespitinin yapılması zaruridir.

Binlerce binanın yıkıldığı bir felakette delil tespitinin yapılırken aynı zamanda depremzedelerin yeni evlerine bir an evvel kavuşabilmeleri için hızlı hareket etme ihtiyacı olduğu açıktır.

İleride yapılacak hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının tespiti için, gönüllü avukatlar ve mühendislerden oluşan uzman heyetler tarafından delil tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından önce, hemen şimdi yapılması zorunludur.

Etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için binlerce meslektaşımızla birlikte gönüllü olarak görev almaya hazırız.”