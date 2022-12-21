TBB Meslek Kuralları'nda değişiklik yaptı: 'Sorunlara çözüm üretme açısından zayıf'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 37. Olağan Genel Kurulu Meslek Kuralları'nda değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliklerde bağlı çalışan avukat ve stajyer avukatları ilgilendiren kararlar da mevcut.

Bu kapsamda Yurtsever Hukukçular ve Patronların Ensesindeyiz İşçi ve Stajyer Av. Dayanışma Ağı üyesi Av. Mehmet Çetinkaya’dan değişiklik hakkında görüş aldık.

Yeni düzenlemeyle Meslek Kuralları'na neler ekleniyor?

Av. Mehmet Çetinkaya’nın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle bir kavramı düzeltmenin sorunları ortaya çıkartan mantığın düzeltilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Avukatlık serbest bir meslek ancak verili durumda bu serbestlik mesleğimizi kendiliğinden uhrevi bir hale getirmiyor. Aynı diğer meslekler gibi bizler de emeğimiz için çalışıyoruz. Doğal olarak metinde ısrarla ifade edilen "Bağlı Çalışılan Avukat" ve "Bağlı Çalışan Avukat" terimleri yerine "İşçi Avukat" ve "Patron Avukat" denilmesi gerekiyor. Bu durumu yerli yerine oturtunca değişiklikleri yorumlayabiliriz.

Öncelikle stajyer düzenlemesine bakalım. Kamuoyunda uzun zamandır tartışılıyor bizler de gerek baro önlerinde gerek adliyelerde gerekse baro seçimlerinde sorunlarımızı ortaya koyuyoruz. Bu açıdan herkes tarafından bilinen bir durum olduğu için stajyer avukatların sorunlarına değinmeyeceğim. Herkes tarafından bilinen sorunlarımız için bir düzenleme yapılmasını uzun zamandır istiyorduk. Gelelim somut düzenlemeye.

Yeni düzenlemeyle Meslek Kuralları madde 33’e şöyle bir ifade eklenmiş “Stajyer avukatın çalışma şeklini ve süresini zorunlu staj eğitimi programına göre belirler.” Ücret sorunlarından tutalım staj sürecinde yaşadığımız ve mobbing tacize kadar var olan sorunlarımıza TBB tarafından böyle bir müdahalede bulunulmuş. Açıkça görülüyor ki içeriksiz ve sadece kulağa hoş gelen bir düzenlemeden ibaret bir değişiklik yapılmasında karar kılınmış. Yani bu madde değişikliği, stajyer avukatların hiçbir sorununa çözüm içermemektedir.

'İşçi ve stajyer avukatlar örgütlü mücadeleyle istedikleri koşullara ulaşabilir'

Bir diğer önemli düzenleme işçi avukatlar için yapılmış, meslek kurallarında bulunmayan işçi avukatlık bu yıl artık bir şekilde eklenmesi zorunluluğu hissedilmiş olacak ki eklenmiş. Hissedilmeyecek gibi değil zaten. İstanbul’da her yıl nereden baksanız 5-10 bin avukat katılıyor meslek yaşantısına. Eminim yaklaşık yüzde sekseni işçi olarak çalışıyor. Hal böyleyken artık bu konuda bir düzenleme yapılması gerekmekteydi.

Gelelim somut düzenlemeye. Meslek Kuralları 33/A da yapılan düzenlemeyle bu maddenin “Bağlı çalışılan avukat ile bağlı çalışan avukat arasında mesleki anlamda eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu ilişki, unvanın ve işin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde düzenlenir. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukata yönelik davranışlarında meslek kurallarını ve avukatın bağımsızlığını gözetir; mesleki gelişimi için gerekli imkânları tanır. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukatın iş tanımını ve ücretini; meslektaşlık bilincine, mesleğin itibarına ve işin niteliğine göre belirler” şeklinde kurallar arasına eklendiğini görmekteyiz. İçerik itibariyle yukarıdaki düzenleme gibi kulağa hoş gelse bile bizlerin yaşadığı sorunlara çözüm üretme açısından son derece zayıf kaldığı açık. İş tanımı, mobbing ve ücret konusunda gözetilecek değerlerin elde edilecek paraya bağlı olduğu mevcut duruma bu düzenleme içeriğinin sadece iyi niyet göstergesi olarak eklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. İşçi avukat demekten imtina edilmesindeki yaklaşımın değişmediği hiçbir koşulda yapılan düzenlemelerin bir çözüm getirmeyeceği açıktır.

Bizim çözümümüz net. "İşçi Avukatlar" da "Stajyer Avukatlar" da ancak örgütlü bir mücadele verirlerse istedikleri koşullara ulaşabilirler:

İnsanca Ücret – Eşit Koşullarda Çalışma – Mesai Ücretlerinin zamanında ödenmesi – Mesai Koşullarının Esnetilememesi – Alınan Ücretin Asgari Ücret Üzerinden SGK’ya Bildirilmemesi – Büro ve Ofislerde Denetim Sağlanması

Bütün taleplerimiz için genel kurulları beklemek değil mücadele etmek gerekiyor.