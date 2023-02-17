TBB: Depremlerde 96 avukat yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde aralarında stajyerlerin de bulundu 96 avukatın yaşamını yitirdiğini açıklayan Türkiye Barolar Birliği (TBB), 10 meslektaşlarından da haber alınamadığını duyurdu.

TBB, konuya ilişkin “Acımız büyük… Depremde kaybettiğimiz meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” başlığıyla açıklamada bulundu.

TBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizi yasa boğan ve on bir ilimizde, on binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan 6 Şubat 2023 tarihli iki depremde, birliğimize şu ana kadar ulaşan bilgilere göre 96 avukat ve stajyer avukat yaşamını yitirmiştir. 10 meslektaşımızdan ise haber alınamamış, göçük altında olabilecekleri öğrenilmiştir.

Ayrıca çok sayıda meslektaşımız da yakınlarını yitirmenin acısı içindedir. Kaybımız büyük, acımız tarifsizdir.

Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine ve vefat eden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Deprem illerindeki barolarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acımızı paylaşacak, yaralarımızı birlikte saracağız…”