Tazminatı ödenmeyen işçi belediyenin makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Dönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işten çıkarılan Serkan Dönmez, belediyeye karşı tazminat davası açtı.

DHA'nın haberine göre, açılan davada Serkan Dönmez, 60 bin TL tazminat hakkı kazandı. Parası ödenmeyen Dönmez’in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Dönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL’nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz’a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.