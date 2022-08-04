Tayvan: Karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlatıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan’a yakın olan 6 noktada tatbikat başlattı.

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56’da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çin'den açıklama

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise gerçek mühimmat kullanılarak uzun menzilli füze atışları yapıldığı ve farklı türlerde konvansiyonel füzeler fırlatılarak Tayvan’ın doğusundaki hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi.

7 Ağustos’a kadar devam edecek tatbikatlar esnasında Dongfeng-17 orta menzilli hipersonik füzeler ve Dongfeng-11 kısa menzilli balistik füzeler dâhil olmak üzere farklı türlerde füzeler kullanılacağı açıklanmıştı.