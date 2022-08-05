Tayvan Dışişleri Bakanlığı: Pelosi'nin ziyaretini finanse etmedik

Tayvan’a 25 yılın ardından ayak basan ABD'li en üst düzey yetkili olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gezisinin ardından ülkenin en büyük sosyal medya platformu PTT’de hükümetin bu gezi için ABD tarafına önemli miktarda para ödediğini iddia eden bir yazı yayımlandı.

Paylaşıma göre Washington DC’de bulunan bir halkla ilişkiler şirketi olan Gephardt Group Danışmanlığı'nın 2018 yılından bu yana Pelosi ve çevresini etkilemek için Tayvan lideri Tsai Ying Wen adına kulis yaptığı iddia edildi. Tayvan'ın 2018 ile 2022 yılları arasında 16 komisyona toplam 3,15 milyon ABD doları ödediği iddia edilirken, yapılan ödemelerin ayrıntıları bir belgeyle paylaşıldı.

Tayvan’dan yanıt

Tayvan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada yayınlanan belgenin uydurma ve imzaların sahte olduğunu belirterek, Pelosi’ye ödeme yapıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlık, "hükümete ve ziyaretçilerine iftira atmak için her türlü yalan haberin kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak paylaşıldığını" belirtti.

Bakanlık ayrıca ABD hükümetinin Pelosi'nin ziyaretinin faturasını ödediği ve güzergahının Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü tarafından düzenlendiğini paylaştı. Tayvan hükümeti halkı "dış güçler tarafından yürütülen bilişsel savaşa yenik düşmemesi" konusunda uyardı. (İHA)