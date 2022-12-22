Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 39 hava aracı ve 3 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "CH-4" tipi bir askeri dron ile 21 J-16 savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtilerek, 2 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı, 4 H-6 bombardıman uçağı, 1 Y-20 tanker uçağı ve 1 Z-9 helikopterinin ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos başındaki ziyareti Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. Tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Japonya: Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemlendi

Japonya Savunma Bakanlığı da Okinawa Adası'nın güneyinde seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde 60 savaş uçağı ve 70 helikopterin iniş ve kalkış faaliyetini gözlemlediğini bildirdi.

Bakanlık, Çin'e ait hava unsurlarının faaliyetlerine karşılık bölgede Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) jetlerinin havalandığını duyurdu. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) "Kirisame" destroyerinin de bölgedeki gözlem faaliyetlerini artırdığı bildirildi. (AA)