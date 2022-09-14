Tayland'da askeri okulda silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir asker silahla ateş açarak 2 askeri öldürdü, 1 askeri yaraladı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan asker daha sonra teslim oldu.

Tayland ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kraliyet Tay Ordusu Savaş Koleji'nde katip olarak görev yapan Başçavuş Yongyuth Mungkornkim sabah 08.45 saatlerinde 3 askeri silahla vurdu.

59 yaşındaki askerin olay yerinden kaçtığı ancak daha son teslim olduğu belirtildi.

Vurulan askerlerden 2 başçavuşun öldüğü, birininse yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tayland'da Şubat 2020'de bir asker 17 saat süren bir saldırıda 29 kişiyi silahla vurarak öldürmüş, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.