Tayland ve Fas'tan şeker ithal edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarına şeker fiyatını belirleme serbestliği tanınmasının yarattığı sorunun iktidarı ithalata yönelttiğini belirtti.

Böyle giderse şeker fiyatlarının daha da artacağına işaret eden Gürer, bu olumsuz tablonun önlenmesi için özelleştirilen fabrikaların şeker fiyatlarını belirleyemediği, siyasi iktidarın müdahale edebileceği bir düzenlemeye gidilmesini ve süreç içinde fabrikaların yeniden kamulaştırılmasının gerektiğini söyledi.

'Bu ay Fas’tan ithal şeker geldi'

Gürer, “Şeker pancarı kampanya dönemi başladı. Aralık ayına kadar pancar alım ve işleme süreci devam edecek. Kampanya döneminde dahi şeker ithalatı devam ediyor. Son olarak Mersin Limanı'na bu ay Fas’tan ithal şeker geldi. Sözleşmeli tarım yapılan şeker pancarında, TÜİK’in Mayıs 2021’de yaptığı 21 milyon tonluk üretim tahmini 2021 Aralık ayında 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti. TÜİK’in 2022 Mayıs ayında yaptığı bu yıla ait üretim tahmininde ise 19 milyon ton şeker pancar üretileceğini ön gördü. Pancarın fabrikalarda alımı devam ediyor" dedi.

'Çiftçi de tüketici de mutlu değil'

"Bu yıl alım fiyatı ton başına 1400 lira olarak belirlendi, kotayı tamamlayan üreticiye de ton başına 50 lira prim verilmesinin kararlaştırıldı. Şeker pancarı üreticisi bu yıl en az 1700 lira taban fiyat bekliyordu, açıklanan 1400 liralık taban fiyat üreticiyi mutlu etmedi" diyen Gürer, "Bu fiyat doğal olarak elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın eklenmesi ile fabrikaların yeni ürünü zamlı satması gerekecek. Bu süreçte özellikle şeker işleyen, ürün üreten işletmeler de artan giderler gerekçesiyle şekerden mamul ürün fiyatlarına artış yapacaklar. Ne çiftçi mutlu olacak ne de tüketen ucuz ürün alabilecek" diye konuştu.

'Arz açığı yok ithal ediyoruz'

Son aylarda artış gösteren şeker ithalatına da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı içinde Tayland, Hindistan ve son olarak da Fas’tan Mersin Limanı'na 80 bin tonun üzerinde şeker getirildiğine dikkat çekti.

Ülkemizde arz açığı bulunan 21 ürünün olduğunu, açıklanan ürünler arasında şekerin olmadığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Rakamlara bakıldığında şeker ithal edilmesini gerektirecek bir durum görülmüyordu. Çünkü ülkemizde geçen yıl 2 milyon 500 bin ton şeker üretimi yapıldı. Bir yıl önceden de 400 bin ton şeker devri vardı. Böylece 2 milyon 900 bin ton şeker 2022 yılı tüketimi için stoktaydı. Tüketimin yıllık 2 milyon 700 bin ton olduğu ülkemizde 200 bin ton şeker fazlamız da vardı” değerlendirmesinde bulundu.

'Şeker fiyatları sürekli artıyor'

"Özelleştirme sürecinde satışı yapılan fabrikalara şeker fiyatı belirleme yetkisinin bırakıldığını Bakan soruma verdiği yanıtta açıkladı" diyen Gürer, özelleştirilen fabrikaların belirlediği fiyatlara karşı önlem olarak şeker ithalatına başvurulduğunu belirtti. 400 bin ton şeker ithalatı yapılacağının açıklandığını anımsatan Gürer, şeker ithal edilerek şeker fiyatlarının düşeceğinin varsayıldığını ancak gelinen noktada şeker fiyatlarının sürekli arttığını kaydetti.

'20 bin civarında şekerpancarı üreticisi üretimi bıraktı'

Ömer Fethi Gürer, üretimde ve fiyat politikasında yaşanan sorunları şu sözlerle anlattı:

"Ülkemizde son yıllarda 20 bin civarında şekerpancarı üreticisi şeker pancarı üretimini bıraktı çünkü para kazanmıyor ve şeker pancarı ekme istekliliği giderek düşüyor. Üretici kazanamıyor, tüketici ise pahalıya ürün almak zorunda kalıyor. Bir yıl önce 5 lira 70 kuruş olan şeker kamuda 17 lira 50 kuruşa, özel sektörde ise 30 liraya kadar yükseldi. Şeker pancarı alım döneminde ve fabrikaların şeker üretimine geçeceği bu süreçte tam gaz ithalatın devam ediyor olması iktidarın şeker konusunda ipleri elinden kaçırdığını gösteriyor. İthal şeker de ucuza satılmıyor. İthal şeker de birilerine rant kapısı aralanıyor. İktidarın yanlış uygulamalarının bedelini halk ödüyor.

Süreç içinde şeker fiyatlarındaki artış devam edecek gibi görünüyor. Sanayici şekerden mamul ürünü üretirken sıkıntı yaşıyor, onlar fiyatlarına zam yapsalar da bu kez tüketicinin alım gücü kalmıyor. Bu nedenle satış düşüyor."

'Fabrikalar kamulaştırılmalı'

Fabrikaların süreç içinde yeniden kamulaştırılması gerektiğine değinen Gürer, "Fas’tan, Tayland’dan, Hindistan’dan şeker alır duruma düştük. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Şeker çiftçisi desteklenmeli, üretim yeterli olduğu için özelleştirilen şeker fabrikalarının belirlediği şeker fiyatları kontrol altına alınabilirse yurtdışından şeker ithal etmemize gerek kalmaz. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte şeker fiyatlarındaki artış devam eder. Üretici kazanamaz, tüketici daha pahalıya ürün alır ve sorunlar artarak katlanır" diye konuştu.