TAYAD: Birsen Kars'ın naaşı polisler tarafından kaçırıldı

Cezaevlerine yönelik 19 Aralık 2000'de "Hayata Dönüş Operasyonu" adıyla başlatılan katliamda yaralanan ve "Diri diri yaktılar" sözleriyle hatırlanan Birsen Kars, kanser tedavisi gördüğü Almanya’da yaşamını yitirdi. Kars'ın cenazesi Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Cenazeyi almak için havalimanına gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) Kars'ın cenazesinin polislerce kaçırıldığını ve Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü duyurdu.

TAYAD tarafından yapılan açıklamada, "19 Aralık Katliamı’nın unutulmaz ismi Birsen Kars’ın naaşı Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan polisler tarafından kaçırılarak ATK’ye götürüldü" denildi.

Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada da "Birsen Kars’ın cenazesini almak için Sabiha Gökçen Havaalanındayız. Onlarca polis, çevik kuvvet cenazenin teslim edileceği alanda otopsi talimatı gelebilir diyerek bekliyor. Birsen Kars’ın cenazesi tarafımıza teslim edilmelidir, ölüm nedeni kanser hastalığıdır. Otopsi yıllarca faşizmin işkence ettiği bedenine eziyet etmektir" denilmişti.