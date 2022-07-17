Tavas halkı kömür madeninde kapasite artışını protesto etti

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan bölgesinde 2 yıl önce termik santral kurulmak istenmiş, yurttaşların hukuki mücadelesi ile proje rafa kalkmıştı. Yöre halkı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan "Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı Kararnamesi"yle bir kez daha meydanlara indi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı mahkemeye taşıyan Tavaslılar, henüz karar çıkmadan başlayan kazı çalışmalarını da protesto etti.

Basın açıklamasında konuşan Avdan Platformu Sözcüsü Mehmet Akköse, şunları söyledi:

"Kapasite Artışı Projesi kapsamında, açık ocak madenciliği faaliyetleriyle yıllık 2 milyon ton kömür üretimi hedeflenmektedir. Yılda 2 milyon ton kömürün, proje alanına 130 km mesafede yer alan Yatağan Termik Santrali’ne ham madde olarak sevki planlanmaktadır. Günlük 5 bin 480 ton kömürün 130 kilometre mesafedeki Yatağan Termik Santrali’ne gönderilmesi, işletme maliyeti, ulaşım ve yol altyapıları açısından mümkün değildir. Açık kömür işletmesi projesi yakınında, Kale ilçesi Yenidere köyü mevkiinde şirket tarafından yapılması planlanan Yenidere Termik Santral ve Kül Depolama alanı projesi vardır. Bu bilginin tamamen kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu ve projede nihai hedefin termik santral olduğu anlaşılmıştır. Çevreye duyarlı, topraklarını sahip çıkan Avdan halkımızın tepkileri sonucunda kapasite artışı gerçekleşmemiştir."

Yurttaşlar da “Kömür değil, ömür istiyoruz. Bizler, bölgede tarımsal faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz, kömür madeni istemiyoruz. Acele kamulaştırma kararı bir an önce geri çekilsin. Yaşamak istiyoruz. Kömür istemiyoruz. Topraklarımızı istiyoruz” dedi. (ANKA)