İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında çatışma çıktığını duyurdu.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, çatışmada 1 güvenlik korucusu yaşamını yitirdi, 2 jandarma yaralandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Tatvan'da çatışma: Bir korucu yaşamını yitirdi, iki jandarma yaralandı
Bitlis-Tatvan kırsalında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu yaşamını yitirdi, iki jandarma yaralandı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında çatışma çıktığını duyurdu.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, çatışmada 1 güvenlik korucusu yaşamını yitirdi, 2 jandarma yaralandı.