Tatvan'da çatışma: Bir korucu yaşamını yitirdi, iki jandarma yaralandı

Bitlis-Tatvan kırsalında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu yaşamını yitirdi, iki jandarma yaralandı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında çatışma çıktığını duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, çatışmada 1 güvenlik korucusu yaşamını yitirdi, 2 jandarma yaralandı.

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Bitlis'te çatışma: 1 asker ve 1 korucu yaşamını yitirirken, 4 asker yaralı