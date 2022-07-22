Tatvan’da çalışan VEDAŞ işçileri bir araya geldi: Mücadeleye devam

VEDAŞ’ın elektrik dağıtımı yaptığı illerden biri olan Bitlis’in Hizan ilçesinde, taşeron şirket patronuyla işçilerin dün yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Taşeron şirket, işçilerin taleplerini kendilerinin yerine getiremeyeceğini, burada Türkerler Holding’e bağlı VEDAŞ’ın yetkili olduğunu belirterek, işçilerin yaşadığı zorluğun kendilerinin de farkında olduğunu ancak ellerinden bir şey gelmeyeceğini ifade ettiler.
Gerçekleşen toplantı sırasında işçiler bu taleplerin karşılanması için VEDAŞ’ı muhatap aldıklarını, taşeron şirketin müdahil olamıyorsa da aradan çekilmesi gerektiğini, talepleri karşılanana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini belirttiler.
Taşeron patronu daha sonra Tatvan’da işçilerle görüşmeyi planlasa da, arkadaşlarından Hizan’daki toplantının sonuçlarını alan işçiler görüşmeyi iptal ederek, şirketten ayrıldılar. Sonrasında PE VEDAŞ işçi komitesi Tatvan’da bir araya gelerek yapılan görüşmeyi ve kısa vadeli planlarını tartıştılar.
Yapılan toplantıda, hali hazırda zaten taşeron ile ilgili bir beklentilerinin olmadığını, tek muhatabın VEDAŞ olması gerektiğini belirten işçiler, taşeron ile gerçekleşen görüşmenin mücadelenin seyrini değiştirmeyeceğine karar verdi. İlk açıklamada kamuoyuna ilan edilen talepler listesini 4 ilde imzaya açıp, bu imzalarla birlikte hafta sonuna kadar VEDAŞ İl Müdürlükleri’ne teslim etmelerinin ardından, şirkete hızlıca cevap vermek üzere bir süre tanınmasına ve bu süre zarfında da şirketi uyaracak kimi adımlar atılmasına karar verildi.
VEDAŞ işçilerinin daha önce açıklayıp, imzaya açtıkları talepleri şu şekilde:
- Kıdem tazminatı haklarımızın VEDAŞ’ta olduğuna dair yazılı bir belgenin tarafımıza verilmesi ve kadrolu çalışma hakkımızın tanınması
- Hayat pahalılığı karşısında pul olan maaşlarımızın; iklim koşulları, çalışma şartlarının zorluğu göz önünde tutularak ve sektörde yapılan kimi sözleşmeler baz alınarak net 11.000 TL olarak güncellenmesi ve enflasyon karşısında ezilmemesi için 6 ayda bir kez enflasyon oranında iyileştirilmesi
- Günümüz şartlarında sağlıklı beslenme koşullarından uzak olan yemek ücretlerimizin en az 70 TL’ye yükseltilmesi
- Ulaşım konusunda yaşadığımız sıkıntıların çözülmesi adına vardiyaya giriş ve çıkışlarda her arkadaşımızın işyerine ulaşımı için servis konulması
- İşçileri donatmak için gerekli eğitimleri vermek ve bu eğitimlerden doğan maddi yükümlülükler VEDAŞ sorumluluğunda olmalıdır. Başta EKAT belgesi olmak üzere, tüm eğitimlerin şirketimiz VEDAŞ tarafından sağlanması
- Her bir arkadaşımızın iş tanımlarının olması adına, yapılan işlerin AOB birimi, aydınlatma birimi, yer altı birimi, yüksek gerilim, alçak gerilim birimi vs. üzerinden birimlere ayrılması
- Fazla çalışma saatlerinin mesai olarak ödenip, bordrolarımıza yansıtılması
- Resmi-Dini bayramlarda ve tatillerde gerçekleştirilen çalışmaların maaşlarımıza 1/2 oranında yansıtılması
- Banka promosyonlarının tüm arkadaşlarımıza verilmesi
- Toplu iş sözleşmesinden doğan bütün hakların, sendikalı-sendikasız ayrımı olmaksızın tüm çalışanlara tanınması