Tatvan’da çalışan VEDAŞ işçileri bir araya geldi: Mücadeleye devam

VEDAŞ’ın elektrik dağıtımı yaptığı illerden biri olan Bitlis’in Hizan ilçesinde, taşeron şirket patronuyla işçilerin dün yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Taşeron şirket, işçilerin taleplerini kendilerinin yerine getiremeyeceğini, burada Türkerler Holding’e bağlı VEDAŞ’ın yetkili olduğunu belirterek, işçilerin yaşadığı zorluğun kendilerinin de farkında olduğunu ancak ellerinden bir şey gelmeyeceğini ifade ettiler.

Gerçekleşen toplantı sırasında işçiler bu taleplerin karşılanması için VEDAŞ’ı muhatap aldıklarını, taşeron şirketin müdahil olamıyorsa da aradan çekilmesi gerektiğini, talepleri karşılanana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini belirttiler.

Taşeron patronu daha sonra Tatvan’da işçilerle görüşmeyi planlasa da, arkadaşlarından Hizan’daki toplantının sonuçlarını alan işçiler görüşmeyi iptal ederek, şirketten ayrıldılar. Sonrasında PE VEDAŞ işçi komitesi Tatvan’da bir araya gelerek yapılan görüşmeyi ve kısa vadeli planlarını tartıştılar.

Yapılan toplantıda, hali hazırda zaten taşeron ile ilgili bir beklentilerinin olmadığını, tek muhatabın VEDAŞ olması gerektiğini belirten işçiler, taşeron ile gerçekleşen görüşmenin mücadelenin seyrini değiştirmeyeceğine karar verdi. İlk açıklamada kamuoyuna ilan edilen talepler listesini 4 ilde imzaya açıp, bu imzalarla birlikte hafta sonuna kadar VEDAŞ İl Müdürlükleri’ne teslim etmelerinin ardından, şirkete hızlıca cevap vermek üzere bir süre tanınmasına ve bu süre zarfında da şirketi uyaracak kimi adımlar atılmasına karar verildi.

VEDAŞ işçilerinin daha önce açıklayıp, imzaya açtıkları talepleri şu şekilde: