Tatlıses 'türbesi': 'Aslında mağarada doğmadı...'

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evi "müze" yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol yapılarak oluşturulan müze tepki çekti.

Şanlıurfa Olay gazetesinde yer alan habere göre, şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu. Habere göre, milyonlarca lira harcanarak restore edilen evi şimdiden kaç kişinin ziyaret edeceği merak konusu oldu.



Öte yandan haberde, aileye yakın kaynaklardan alınan bilgiye yer verildi, Tatlıses'in aslında orada doğmadığı, "meşhur olurken reklamı olsun diye söylendiği, tutunca da devam ettiği" ifade edildi.