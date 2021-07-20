Tatar: Bir millet, üç devlet, iş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'la ilişkilerine ilişkin konuştu.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Tatar, şunları söyledi:

“Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz çünkü netice itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri bizim kardeşlik bağlarımız… Biz heyetle de görüştük, onlardan da aynı şekilde çok büyük sıcak ilgi ve alaka gördük. Onların kalbinde ve gönlünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ilişkilerini geliştirmek var. Esas itibarıyla böyle önemli bir heyetin milletvekillerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin böyle önemli bir gününde, hem Kurban Bayramı’mız hem de 47’nci yılında Barış ve Özgürlük Bayramı’mız, böyle bir kutlu günde bizlerle beraber olmaları esas itibarıyla dünyaya verilen bir mesajdır diye değerlendiriyorum. Zaman içerisinde inşallah ilişkilerimiz daha da gelişecektir.”

Kuzey Kıbrıs'ta çok sayıda Azerbaycanlının bulunduğunu söyleyen Tatar, “Zaten aramızda önemli ve köklü bağlar vardır. Dolayısıyla benim gönlümde, kendilerine de söyledim, biz aynı milletin soyundan gelmekteyiz, dolayısıyla şöyle, ‘bir millet, üç devlet’, iş oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.