Taşkesenlioğlu'nun şirketi kamudan 6 ihale almış

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, Sedat Peker'in gündeme getirdiği rüşvet iddialarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık Şirketi'nin kamu kurumlarından aldığı ihaleleri paylaştı.

İhalelerin 2'si Eti Maden İşletmeleri'ne ait. Diğer 4 ihaleninse İETT, İstanbul Otobüs işletmeleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri'nden alındığı görülüyor.

Kalkan paylaşımında "EKAP kayıtlarına göre; söz konusu firma 6 ihale almış. Toplamda 1 Milyon 40 Bin Lira yapıyor. İhalelerin 5 Tanesi pazarlık usulü, 1 tanesi de istisna usulü olmuş. Maşallah hiç açık ihale yok" ifadelerini kullandı.