Taşınmaz satışları sürüyor: Yaklaşık 200 milyon liralık ilan yayımlandı

Bugün Resmi Gazete'de Aralık ayı içinde 200 milyon lira tutarında kamu taşınmaz satış ihale duyuruları yayımlandı.

İstanbul/Sultangazi, Balıkesir, Van/Edremit belediye başkanlıkları, 180 milyon lira tahmini değer biçtiği toplam 28 bin 716 m² büyüklüğündeki, ticaret-konut kullanım amaçlı 4 taşınmazını satışa çıkardı. Satış ihaleleri Aralık ayı içinde yapılacak. Belediye başkanlıkları en az 180 milyon lira gelir bekliyor.

İstanbul Sultangazi Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin m² büyüklüğündeki taşınmazını üzerindeki bitmemiş yapıyla birlikte 68 milyon 500 bin lira,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Edremit İlçesi Narlı Mahallesindeki toplamı yaklaşık 4 bin 600 m² büyüklüğündeki konut alanı kullanım amaçlı iki taşınmazını 22 milyon lira,

Van İli Edremit Belediye Başkanlığı, 22 bin 585 m² inşaat alanı olan 14 bin 116 m² büyüklüğündeki konut ve ticaret alanı kullanım amaçlı taşınmazını Hasılat Paylaşım yoluyla 89 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de ayrıca Özelleştirme İdaresi'nin Kars/Dereiçi Hidroelektrik santralının satış ihale duyurusu da yayımlandı. Özelleştirme İdaresi bu satıştan en az 17 milyon lira gelir bekliyor.