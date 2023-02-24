Taşçı ve Pehlivan'dan RTÜK'e sert yanıt: Hayal ürünü ve iftiradan ibaret

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, TELE 1'e gelen sansür için RTÜK'ün mahkemeden belge sakladığını yazdı. Pehlivan, kurumun açıklamasına verdiği yanıtta yazısının harfi harfine doğru olduğunu vurguladı. İlhan Taşçı; "Hayal ürünü, iftira, yalansa verin mahkemeye…" söyleriyle RTÜK'e tepki gösterdi.

İddiaları reddeden RTÜK'ün açıklamasında; "Bir yazarın köşe yazısında geçen iddialar asılsızdır. Mahkeme tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeler RTÜK tarafından ulaştırılmıştır. Öne sürüldüğü gibi mahkemeden belge saklanması mümkün değildir. Yazıdaki iddia, hayal ürünü ve iftiradan ibarettir" denilse de kurulun CHP kontenjanından olan üyesi İlhan Taşçı, Pehlivan'ın iddialarını destekleyen bir paylaşımda bulundu.

İlhan Taşçı: Hodri Meydan

İlhan Taşçı, "Laf kalabalığına hiç gerek yok, soru basit; Tele1’in ekranının karartılmasına karşı kullandığım RTÜK’ün resmi sayfasında da hala duran muhalefet şerhim mahkemeye gönderildi mi, gönderilmedi mi!? Hayal ürünü, iftira, yalansa verin mahkemeye… Hodri meydan!" diye yazdı.

Barış Pehlivan: Hayal ürünü ve iftiradan ibaret

TELE1 hakkında süren polemikte Pehlivan ise RTÜK'ün yanıtına; "RTÜK’ün yaptığı açıklamadaki iddialar hayal ürünü ve iftiradan ibarettir. İşte her harfi doğru olan o yazım..." diyerek Cumhuriyet'te yer alan köşe yazısını ekledi.

Öztrak: Baroları da o hukuk müşaviri ile ilgili göreve davet ediyorum

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuyu gündeme taşıyarak hukuk müşaviri hakkında barolara çağrıda bulundu.

Öztrak, şunları söyledi:

"Beceriksizlikleri ifşa olmasın, eleştiri yapılmasın diyerek sosyal medyayı kararttılar. Gençlerin bir araya geldiği Ekşi Sözlük sorgusuz sualsiz erişime kapatıldı. Yetmedi TELE1 RTÜK, eliyle karartıldı. Halk Tv’ye FOX Tv’ye cezalar yağdırıldı. O da yetmedi RTÜK’ün hukuk müşaviri TELE1 ile ilgili dosyayı mahkemeye gönderirken, RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın muhalefet şerhini çıkardı. Mahkemeye eksik dosya gönderdi. O hukuk müşaviri derhal görevden alınmalıdır. Baroları da o hukuk müşaviri ile ilgili göreve davet ediyorum."