'Tasarruf tedbiri' genelgede kaldı: 1,2 milyar liralık araç kiralandı

Beşinci ayına giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin etkisizliği bütçe verilerine yansıdı. Genelge, kamunun taşıt kiralamalarında sınırlama öngörse de kamu adına toplam 1 milyar 25 milyon TL’lik taşıt kiralandığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; hemen her gün bir başka kurumun fahiş harcaması tartışma yaratırken iktidar, 17 Temmuz’da kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesi göndererek, “Harcamaların gözden geçirilerek kısıtlanmasını” talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile kamu idarelerine gönderilen genelge, yürürlüğe girdiği an itibarıyla delik deşik edildi. Hemen her kurum, fahiş harcaması ile genelgenin kağıt üzerinde kalacağını gözler önüne serdi.

Gider 1 milyar TL'yi aştı

Merkezi yönetim bütçe giderleri ise genelgenin etkisizliğini en net şekilde ortaya koyan resmi belge oldu.

Temmuz ayında yayımlanan genelgeye karşın merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

Haziran ayında 224 milyon 437 bin TL olan kamunun taşıt kiralama giderlerinin temmuz-ekim döneminde aylara göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

Temmuz: 224 milyon 437 bin TL

224 milyon 437 bin TL Ağustos: 265 milyon 291 bin TL

265 milyon 291 bin TL Eylül: 260 milyon 514 bin TL

260 milyon 514 bin TL Ekim: 275 milyon 623 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 850 milyon TL'lik kiralama

Kamu adına yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan bazı araç kiralama ihaleleri ise şöyle sıralandı: