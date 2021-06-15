Taşa 'yardım edin' yazan 12 yaşında çocuğun tecavüz zanlısı yakalandı

A.K. adlı kız çocuğu taşlara 'yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin’ notunu yazarak Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi’ndeki bir yeşil alana bıraktı. Yazılı taşları gören bazı kişilerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasından sonra Kepez İlçe emniyetine bağlı polisler, mesajı bırakan kişiyi aramaya başladı.
Yardım çağrılarını yazanın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi’nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.’nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı.
H.E.’nin bir süre önce Adana’ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.’ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi.
Adana il emniyeti, şüpheli H.E.’nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.