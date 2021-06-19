Taşa mesaj bırakmıştı: Çocuk istismarcısı komşunun 25 yıla kadar hapsi istendi

Antalya’da, taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğunun A.K. olduğu ve 55 yaşındaki komşusu Hüseyin Evkuran tarafından istismar edildiği ortaya çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre, Evkuran'ın bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel istismarı sürdürdüğü belirlendi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Evkuran tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Evkuran'ın çocuğu ilk 5 veya 5,5 yaşındayken istismar ettiği öğrenildi. Savcı ayrıca 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarın "nitelikli" olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

25 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Evkuran ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.